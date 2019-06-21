Цифровизацию защитят от киберугроз

Все плюсы цифровизации будут нивелированы, если не создать защиту от киберугроз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медеведев на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Российские власти будут стимулировать разработку отечественного программного обеспечения, в том числе, и касающегося информационной безопасности. "Планируется создание механизмов поддержки для разработки отечественного софта и увеличения его доли на рынке", — сообщил Медеведев.

Между тем, эксперты по кибербезопасности из США "перестали бояться контактов" с россиянами, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству по информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

Он рассказал, что в ООН американская делегация "демонстративно встречалась" с российской, причем "в составе нескольких ведомственных лидеров". "Мы обсуждали перспективы, как все-таки выпутаться из этой ситуации", — пояснил дипломат, отметив, что хоть это и рутинная работа, но важно, что она началась.

20 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия пока не получила "вразумительного ответа" от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками. Глава государства напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону начать диалог по защите от киберугроз, но, хотя американцы и реагировали на это положительно, никакого развития не последовало.