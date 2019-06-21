21 июня 201913:47
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1". Первое место занял британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 32,738 секунды. Его напарник по команде финн Валттери Боттас стал вторым.
Он уступил лидеру 0,069 секунды. Тройку лучших замкнул монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер (0,373 секунды). Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 14-й результат (+2,325). Его партнер Александр Албон вошел в десятку лучших (+2,066).
Вторая свободная практика Гран-при Франции пройдет 21 июня в 16:00 по московскому времени.
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