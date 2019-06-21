Жириновский предложил отменить школьные экзамены и пообещал помочь всем выпускникам

Пора принять радикальное решение и освободить учащихся общеобразовательных учебных заведений от экзаменов. Об этом заявил представитель ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Как отметил лидер партии ЛДПР, нужно отменить любые экзамены в школах, потому что это стресс для учеников и их родителей. Жириновский также выступил с заманчивым предложением для будущих абитуриентов. "Если кто-то не поступит, то пусть пишет мне по адресу: Москва, Госдума, ЛДПР. Мы всем поможем", — пообещал депутат.