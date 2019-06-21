Сильный пожар и взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США попали на видео

Ранним утром в пятницу, 21 июня, в Филадельфии – городе, расположенном в штате Пенсильвания на северо-востоке США, произошел сильный пожар.

Очевидцы публикуют в Сети кадры, запечатлевшие здание НПЗ, охваченное пламенем, и взрыв, произошедший на территории предприятия.

Как сообщают СМИ, огонь удалось локализовать примерно за полтора часа.

По предварительным данным, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Примечательно, что за месяц это второй случай возгорания на предприятии, насчитывающем 150-летнюю историю. Предыдущий инцидент произошел 10 июня – тогда происшествие носило куда менее масштабных характер.