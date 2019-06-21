Зеленскому посоветовали забыть о Крыме и создать широкую коалицию

Забыть о претензиях на Крымский полуостров и сосредоточиться на переговорах с Россией призвал шестого президента Украины Владимира Зеленского глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. "Вопрос Крыма окончательно закрыт", — напомнил Зеленскому Иоффе.

О своей территории Россия не будет ни с кем вести переговоров, добавил глава крымской Общественной палаты. Что касается Донбасса, то тут Григорий Иоффе порекомендовал Киеву сменить определения и начать переговоры с повстанцами Донбасса, а не с сепаратистами, как их называют в Киеве. Иоффе добавил, что в Донбассе Россия не является стороной конфликта. Заявления украинских политиков и самого Зеленского о переговорах по Донбассу с Россией говорят о непонимании ситуации и непрофессионализме украинских политиков, цитирует Иоффе РИА Новости.

Во время "Прямой линии" 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе. Зелленскому нужно обсуждать Донбасс с его жителями, добавил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. А по Крыму, напомнил Песков, говорить нечего.

Свои советы Зеленскому дала и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она порекомендовала президенту Украины ради возрождения Украины создать в парламенте широкую коалицию вне зависимости от того, с каким большинством после выборов в Раду не пришла бы президентская партия "Слуга народу". Тимошенко считает, что Украина получила шанс. И даже если президент Зеленский посчитает, что его фракция в парламенте самодостаточна и ее численность не требует формирования коалиции, то "Батькивщина" не будет уходить в оппозицию.