Украине предрекли дефолт и потерю ГТС

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о том, что в случае потери страной газотранспортной системы, Киев ожидает "югославский сценарий". Также он предрек столкновение с дефолтом.

По словам Червоненко, в этом году у Украины вызовы, после которых она может "разорваться" уже 1 сентября не только полным дефолтом, но и потерей собственной газотранспортной системы. "У нас в этом году шестнадцать миллиардов выплат (по долгам) и судьба трубы. Если мы потеряем трубу или она перейдет кому-то, нас ждет югославский вариант", — отметил бывший министр транспорта и связи.

Евгений Червоненко выразил сомнение в том, что новый состав Верховной рады сможет справиться с текущей ситуацией в стране, поскольку кандидаты в депутаты некомпетентны. По словам бывшего министра транспорта и связи, он разочаровывается, когда смотрит в избирательные списки. "Это повторение "новых лиц", только еще хуже, потому что придут много "соросовских", модных, перекрашенные и переобутые", — заявил Червоненко, подчеркивая, что представленные кандидаты не готовы войти в "большую политику".

В связи с такой ситуацией экс-министр транспорта и связи призвал президента Украины Владимира Зеленского "говорить все в глаза" и не допускать того, чтобы страна "упала в пропасть".

Ранее "Укртрансгаз" предупредил о чрезвычайной ситуации государственного уровня — компании оказалось нечем платить даже за топливо для собственных производственных нужд.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в конце мая призвал президента Украины Зеленского объявить дефолт. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал заявление Коломойского, отмечая, что с дефолтом нужно повременить, поскольку от него, в первую очередь, пострадают рядовые граждане.