Семья Осиповой пожаловалась на давление со стороны американских властей

Мать россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на 7 лет за вывоз собственных детей в Россию, рассказала об угрозах со стороны представителей американского правосудия.

"Прокурор разработал план по незаконному вывозу малолетних детей Богданы из России. Опекуна детей склоняли к тому, чтобы она незаконно вывезла двух маленьких девочек за пределы России то на польскую границу, то в посольство США в Армении", — сообщила Юлиана Филипюк, выступая на круглом столе в комитете по международным делам Госдумы, передает "Интерфакс".

По словам женщины, после того, как родственники Богданы отказались это сделать, прокурор запросил для Осиповой максимальный срок наказания.

Письмо с угрозами получила и мать Богданы. В нем американский судья сообщал, что если дети немедленно не вернутся в США, Богдане будет вынесен "совершенно другой приговор".

"Сейчас продолжается давление на нашу семью", — рассказала Филипюк.

Уроженка Уфы Богдана Осипова эмигрировала в США еще 15лет назад, вышла замуж, получила второе гражданство. У нее трое детей. Двое — от уже бывшего мужа, американского военного Брайана Мобли. В 2014 году женщина, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку.

По решению американского суда, полную опеку над детьми получил именно Брайан Мобли. Когда в сентябре 2017 года Богдана вернулась в США, она была задержана по обвинению в похищении собственных детей.

В начале июня суд в Канзасе приговорил Осипову к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство. После тюрьмы она три года будет находиться под надзором и должна будет выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Российский МИД уже потребовал освободить Богдану Осипову.