Один против десятерых: американец атаковал службу безопасности аэропорта

Попытка пассажира совершить блиц-проход в стиле американского футбола в аэропорту Финикса завершилась госпитализацией пятерых сотрудников Администрации транспортной безопасности (АТБ) США, вставших на пути молодого лайнбэкера, сообщает CBS5. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Девятнадцатилетний житель Техаса Тайриз Гарнер, судя по всему, решил ускорить процедуру досмотра при входе в стерильную зону воздушной гавани, где он оказался днем 18 июня, но был не понят службой охраны. Спорить с блюстителями авиационной безопасности молодой человек не стал, а сразу пошел на прорыв.

На кадрах видно, как Гарнер, проскочив рамку металлоискателя, отталкивает в сторону бросившуюся к нему сотрудницу АТБ, а затем наносит несколько мощных ударов по лицу двум ее коллегам и бьет подоспевшим им на помощь "безопасников". Далеко уйти буйному пассажиру не удалось — его повалили на пол и скрутили.

Всего в задержании участвовали 10 сотрудников АТБ, пятеро из них получили травмы, а один даже был госпитализирован.

Гарнера взяли под стражу, в полицейском отчете говорится, что он может страдать психическими расстройствами или находиться под воздействием наркотиков.