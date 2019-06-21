Медведь устроил забег по спортивной площадке в Петрозаводске. Видео

В минувший четверг, 20 июня, медведь нанес визит в спортгородок, расположенный на улице Гвардейской в Петрозаводске. Незваного гостя запечатлела камера наблюдения.

На записи видно, как хищник пробрался через забор и устроил пробежку по волейбольной площадке, после чего испытал некоторые трудности с преодолением сетки, закрывавшей путь в сторону леса. В итоге молодой медведь благополучно скрылся.

К счастью, животное не повстречало людей – описываемые события происходили около пяти часов и в тот момент площадка пустовала.