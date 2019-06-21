21 июня 201914:32
Медведь устроил забег по спортивной площадке в Петрозаводске. Видео
В минувший четверг, 20 июня, медведь нанес визит в спортгородок, расположенный на улице Гвардейской в Петрозаводске. Незваного гостя запечатлела камера наблюдения.
На записи видно, как хищник пробрался через забор и устроил пробежку по волейбольной площадке, после чего испытал некоторые трудности с преодолением сетки, закрывавшей путь в сторону леса. В итоге молодой медведь благополучно скрылся.
К счастью, животное не повстречало людей – описываемые события происходили около пяти часов и в тот момент площадка пустовала.
Сейчас
14:35
Спикер парламента Грузии ушел в отставку после беспорядков
Картина дня
-
"Прямая линия": готовится перечень поручений
- На грани войны: Иран и США обменялись посланиями
- Не так сели: с чего начались волнения в Тбилиси
- Жесткая посадка Ми-2 на Кубани
- Команда Зеленского готовит встречу с Путиным
Самое читаемое
-
Летний вопрос: президент раскрыл свои гастрономические предпочтения
- "Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына навсегда
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Скорая выезжала несколько раз: в Москве расследуют смерть годовалой девочки
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
- Модный напиток с шариками забил весь желудок ребенка
Вести в 20.00
-
Президент ответил на вопросы россиян
- "Разрешите поднять бокал": Путин вспомнил о героизме дагестанцев
- В Красноярске вместо жилого дома все-таки построят детсад и школу
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Оранжевая жара: прохлады не ожидается до следующей недели
- В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Гранаты против старости: антивозрастное соединение испытано на людях
- Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз и алкоголизм
- Никаких 15 миллиардов: к 2100 году прогнозируется замедление темпов роста населения
- "А мы пойдём на север": останки древних гиен впервые найдены в Арктике
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
"Прямая линия": готовится перечень поручений
1 час назад
Трансляции
Киев не откажется от обстрелов Донбасса
15 минут назад
Запуск "Протона" отложили из-за недочетов
5 часов назад
Главу чеченского "Мемориала" выпустили на свободу
3 часа назад
Иран показал обломки американского дрона
1 час назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы
19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца
19.06.2019 18:55
Лукашенко назвал Кадырова братом и наградил
32 минуты назад
Цифровизацию защитят от киберугроз
46 минут назад
На юге - дороже: эксперты отследили цены на съемные комнаты
47 минут назад
Грядет самая короткая ночь в году
1 час назад
Полномочия гаишников хотят расширить
2 часа назад
Названы самые опасные для россиян виды рака
2 часа назад
Саакашвили позволили баллотироваться в Раду
2 часа назад
Погода на выходные: жара уйдет на восток
2 часа назад
Известные актеры и их сказочные амплуа
2 часа назад
В Петербурге придумали, как расселить коммуналки
3 часа назад
УАЗ готовит к выпуску бюджетный семейный внедорожник
3 часа назад
Петербург для самых маленьких
4 часа назад
Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек
8 часов назад
Программист Олег Тищенко вернулся в Россию
13 часов назад
Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой
20.06.2019 11:22