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Беспорядки в Тбилиси
Спикер грузинского парламента ушел в отставку после беспорядков
Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, в чье кресло 20 июня сел президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, подал в отставку. Это ответственное решение перед народом, подчеркнул генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Грузинская мечта" поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера, подчеркнул лидер фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе.
С глубокой обеспокоенностью следила за ожесточенной конфронтацией между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она выразила сожаления, что в столкновениях ранения, в том числе и тяжкие, получили десятки демонстрантов, журналистов и сотрудников полиции. Миятович призвала решать все разногласия в мирном диалоге. Она призвала провести быстрое и эффективное расследование событий, чтобы виновные в насилии понесли ответственность, отмечает ТАСС.
По последним данным, на проспекте Руставели в Тбилиси пострадал 31 сотрудник СМИ. Многие журналисты получили травмы от попадания резиновых пуль, заявила неправительственная организация "Хартия журналистской этики". При этом подчеркивается, что один из фотографов грузинского интернет-издания получил 11 резиновых пуль в спину, а сотрудник телекомпании "Рустави-2" лишился глаза.
Аппарат Народного защитника изучит все факты возможного насилия в отношении журналистов, заверила заместитель омбудсмена Грузии Тамара Гварамия.
В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек, включая 80 полицейских. Свое заграничное турне прервала из-за событий в Грузии президент страны Саломе Зурабишвили.
Беспорядки в Тбилиси были вызваны приездом в Грузию на Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации во главе с депутатом Думы Сергей Гаврилов. Гаврилов занял предложенное ему место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки на улицах. Толпа радикалов ворвалась в здание парламента. Спецназ применил против участников нападения акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.
Требование отставки главы парламента было одним из главных требований оппозиции. Но сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии вечером 21 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Тбилиси "песней безумству" на фоне борьбы за власть.
"Российская делегация прибыла в Грузии с мирными целями, а депутат Гаврилов никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности, — пояснила Мария Захарова в своем Facebook. — Его просто усадили в то кресло, которое указали. А он сел, зная, что хозяев обижать нельзя. Мы видели эту кошмарную провокацию, устроенную в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная толпа не ринется крушить отели? И кто сейчас в Грузии это может гарантировать?"
При этом российский дипломат подчеркнула: Тбилиси продолжает выражать неумолимое желание вернуть Абхазию и Южную Осетию, при этом радикалы сполна продемонстрировали жителям этих республик уровень своего дружелюбия и мирного потенциала.
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