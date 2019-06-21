11 тысяч человек в сутки: поток украинцев в Крым увеличился в два раза

Поток украинских туристов, следующих в Крым, с началом летних каникул вырос вдвое. В настоящее время в сутки через границу проходит 11 тысяч человек и около 1,5 тысячи автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на Погрануправление ФСБ по региону.

В марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло порядка 5,2 тысячи человек в сутки. Автомобилей – около 800.

В Погранслужбе отметили, что в ближайшее время туристический поток со стороны Украины продолжит расти.