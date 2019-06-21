Тегеран не получал никаких посланий из Вашингтона

В Тегеране отрицают информацию о том, что США было отправлено послание президента Дональда Трампа к Ирану после инцидента с американским беспилотником.

Ранее сообщалось, что Иран якобы получил от президента США предупреждение о планах американского удара по Ирану. Тегерану было дано "ограниченное количество времени" на ответ. В свою очередь Трамп отметил, что он против любой войны с Ираном и хочет переговоров.

Тегеран в ответ заявил, что любая атака на Иран будет иметь не только региональные, но и международные последствия. Также сообщалось, что принимать решение относительно ответа будет верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

О том, что США никакого послания через Оман не отправляли, сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави телерадиокорпорации IRIB.

В пятницу, 21 июня, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал предпринять все усилия, которые помогут снизить напряженность между США и Ираном. По его словам, важно, чтобы было сделано все возможное для деэскалации, сообщает "Интерфакс". В то же время Хук отметил, что Иран действует чересчур агрессивно. "Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силой", — подчеркнул спецпредставитель США.

В то же время глава Европейского совета Дональд Туск убежден, что в ситуацию между США и Ираном лучше не вмешиваться. По его словам, "многие самые большие проблемы в мировой истории были вызваны чрезмерно активными политиками, а не чрезмерно пассивными".

Туск во время итоговой пресс-конференции Саммита ЕС отметил, что они следят внимательно за данной ситуацией и очень озабочены случившимся в Оманском заливе, сообщает ТАСС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ рассчитывает на урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана посредством политических средств и дипломатических переговоров.