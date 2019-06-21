УВЗ обещает показать первый танк из принтера

Корпорация "Уралвагонзавод" представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" танк Т-90МС, часть деталей которого напечатаны на 3D-принтере. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, в подмосковном парке "Патриот" УВЗ обещает продемонстрировать новую модификацию танка Т-72 с обновленной системой управления огнем, на которую установили тепловизионный прицел. Также на открытой выставочной площадке разместятся боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный вездеход ДТ-10ПМ.

Боевая машина морской пехоты БТ-3Ф и бронетранспортер "Тайфун-К" покажут с новой дистанционно управляемой пулеметной установкой 5ЭЦ16У. В ближайшее время ее запустят в серийное производство.