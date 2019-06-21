Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Халле

На теннисном турнире Gerry Weber Open, который проходит в немецком Халле, завершилась четвертьфинальная встреча между россиянином Кареном Хачановым и итальянцем Маттео Берреттини. Матч закончился со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу теннисиста из Италии.

В полуфинале Берреттини сразится с победителем встречи между представителем Германии Александром Зверевым и Давидом Гоффеном из Бельгии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Халле превышает 2 миллиона евро.