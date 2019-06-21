Курентзис покидает ПТОБ ради творчества

Знаменитый дирижер Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который он возглавлял с 2011 года.

В Минкультуры региона пояснили, что музыкант уходит по собственной инициативе, контракт с художественным руководителем театра был заключен до 2021 года.

"Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Пермского края.

При этом собеседница агентства отметила, что никаких кандидатур на эту должность пока нет. Кто будет исполнять его обязанности тоже неизвестно.

Между тем, пресс-секретарь оркестра musicAeterna Оксана Гекк, заявила, что Курентзис не хотел бы говорить о причинах своего ухода.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" Теодор Курентзис заявлял, что если для театра не будет построена новая сцена, он покинет Пермь. Планы возведения нового здания существовали еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что к 2016 году к существующему историческому зданию будет пристроен корпус с новой сценой. Однако региональные власти отказались от проекта. В 2019 году директор Пермского театра оперы и балета рассказывал, что деньги на строительство новой сцены планирует выделить правительство РФ.