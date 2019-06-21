Фестиваль садов, джаз и праздник итальянской кухни: куда отправиться в выходные

На столичных улицах распустились пышные сады — стартовал самый красочный фестиваль "Цветочный джем", который собрал лучших ландшафтных дизайнеров со всего мира. Москвичей приглашают на прогулку по миниатюрам парков Франции, Китая, Уругвая и других стран. Ну, а тех, кто сейчас мечтает оказаться в солнечной Италии, ждут на ярмарке, где можно попробовать национальные блюда.

Между высоток, прямо на асфальте на Новом Арбате выросло сразу 5 роскошных садов. Если бы не звуки проезжающих мимо машин, то было бы полное ощущение, что находишься где-то далеко от Москвы. Все сады очень разные, выполненные по уникальным проектам дизайнеров со всего мира. Расцвели такие садики сейчас по всему городу: на бульварах, улицах и в парках. Любоваться ими можно будет все лето до начала сентября.

А вот чтобы побывать в солнечной Тоскане, у москвичей есть всего 3 дня. На дизайн-заводе "Флакон" сегодня открылся итальянский фестиваль. Там работает огромная ярмарка, где можно купить продукты, одежду, украшения. Проходят мастер-классы по приготовлению традиционных блюд и уроки итальянского языка.

В музее-заповеднике "Коломенское" в эти выходные проходит главное музыкальное событие лета — фестиваль "Усадьба Джаз". В парке установят четыре сцены. Что слушать, каждый гость выбирает сам: это всемирно известные артисты и их суперхиты, авторские песни молодых исполнителей, этническая музыка и даже песни для детей.

В Пушкинском музее сейчас проходит выставка "Щукин. Биография коллекции". Это мировые шедевры импрессионистов, созданные на рубеже XIX и XX века. Клод Моне, Ренуар, Поль Гоген. Из питерского "Эрмитажа" приехал и знаменитый "Танец" Матисса. В честь уникальной выставки на столичных бульварах открыли мастерские живописи, где каждый желающий может попробовать себя в роли художника.

Синоптики обещают, что 22 июня в Москве будет очень жаркий день, столбик термометров перевалят за 30 градусов. Поэтому, если есть возможность, можно выбраться на природу поближе к воде. Например, на пляж "Левобережный". Там пройдут соревнования по акватлону. Вход свободный.