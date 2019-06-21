Павел Колобков: на Европейских играх планируем завоевать 70-80 медалей

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящих Европейских игр, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске. По мнению спортивного функционера, сборная России завоюет на турнире около 80 медалей.

"Для спортсменов были созданы все условия. Отобрались на эти Игры во всех дисциплинах. Можем рассчитывать на 70-80 медалей", – приводит слова Колобкова РИА Новости.

Напомним, что на первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, сборная России завоевала 164 (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых) награды.