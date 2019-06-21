Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

Уголовное дело, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, передано в прокуратуру Москвы для дальнейшего его направления в Следственный комитет России.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что служба собственной безопасности главного управления МВД по Москве выявило ряд нарушений, допущенных сотрудниками УВД по Западному административному округу столицы "при осуществлении оперативно-розыскной деятельности".

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. В ходе судебного заседания Голунов заявил о своей невиновности, подчеркнув, что уголовное преследование связывает со своими публикациями.

Его задержание вызвало широчайший общественный резонанс, особенно среди журналистов.

9 июня стало известно, что экспертиза не нашла в исследованном биологическом материале Голунова следов наркотических веществ.

11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело против Голунова прекращено "в связи с недоказанностью вины". В тот же день спецкор "Медузы" был освобожден из-под домашнего ареста.