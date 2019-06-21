Реакция матери спасла жизнь сорвавшемуся с четвертого этажа мальчику

Захватывающий дух случай, едва не стоивший жизни трехлетнему ребенку, произошел в колумбийском Медельине, сообщает Colombia.com. Камера наблюдения зафиксировала быструю реакцию матери.

"С мальчиком ничего не случилось, у него не было никаких травм, что невероятно", — признался менеджер строительной компании, в помещении которой 19 июня и произошел инцидент.

На кадрах видно, как молодая мама вместе с сыном выходит из лифта на четвертом, последнем этаже здания колониального периода. Ребенок отпускает руку матери и направляется к перилам, откуда открывается вид на площадку первого этажа. Присев, он не смог удержать равновесие и завалился, причем упал именно в том месте, где в ограждении фактически была дыра — несколько металлических фрагментов были срезаны.

В последний момент мать успела схватить нырнувшего в прореху сына и самостоятельно вернуть его на исходную. Мальчик отделался испугом, травм он получил.

Городские власти уже предписали владельцу привести здание в соответствие с требованиями безопасности, чтобы впредь подобные инциденты не повторялись.