Момент гибели рабочего в центре Воронежа попал на видео

Регистратор, установленный в салоне автомобиля, припаркованного на Студенческой улице в Воронеже, запечатлел момент фатального инцидента, произошедшего в минувший четверг, 20 июня.

На записи видно, что мужчины переносили лист кровельного железа по крыше двухэтажного здания. В какой-то момент один из них потерял равновесие и соскользнул вниз.

Напарник упавшего не удержал металлический лист, который нанес дополнительные повреждения рабочему, упавшему на асфальт.

Как сообщают местные СМИ, 32-летний пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, где и скончался утром следующего дня.