Медведев стал первым полуфиналистом турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Лондоне встречался с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Россиянин не испытал особых проблем в этом матче. Он добился победы в двух партиях со счетом 6:2, 6:2.

В полуфинале Медведев, являющийся 13-й ракеткой мира, сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) – Николя Маю (Франция). Их встреча состоится 21 июня чуть позже.

Напомним, что призовой фонд турнира в Лондоне превышает 2 миллиона евро.