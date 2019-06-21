Украинская полиция молча наблюдала за избиением женщин раскольниками

В селе Постойном Ровенской области Украины сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как рассказал ТАСС протоирей Александр Мальчук, в нападении на дом, в котором проживает настоятель прихода, участвовали около сотни агрессивных людей. Они потребовали впустить их для описи имущества.

"Когда наши люди не согласились на это и встали перед домом, то они их просто начали силой сбрасывать их с лестницы", — добавил Александр Мальчук.

В пресс-службе юридического отдела канонической Украинской православной церкви сообщили, что мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие, избили женщин. В результате у одной из пострадавших сломан нос, у другой — сотрясение мозга, еще одну женщину госпитализировали с тяжелыми побоями.

"А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только наблюдала за происходящим", — отметили в УПЦ.

В декабре 2018 года Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь объявили о создании Православной церкви Украины. В январе 2019 года Константинопольский патриарх передал главе новой организации томос об автокефалии. Русская православная церковь не признала эти решения.