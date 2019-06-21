Четырехлетний мальчик попал в реанимацию с пулей в животе

В Воронеже бывший зэк выстрелил в четырехлетнего мальчика.

Как сообщается на сайте регионального управление СК РФ, инцидент произошел вечером 20 июня на территории гаражей. 42-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета ребенку в живот. Мальчика доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Подозреваемый уже задержан. Ранее он был судим за торговлю наркотиками. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Следователи устанавливают мотив преступления, а также все обстоятельства случившегося.