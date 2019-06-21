Песков о статье "Серые начинают и выигрывают": видели, сказать нечего

В Кремле ознакомились со статьей "Серые начинают и выигрывают", опубликованной в "Новой газете", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Публикацию, по его словам, "видели в дайджестах".

"Здесь мне нечего сказать", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Автор статьи Андрей Сухотин приводит свою версию дела Ивана Голунова, согласно которой силовики использовали скандал с задержанием журналиста в собственных интересах.