"Спартак" заключил контракт с форвардом "Ромы" Понсе

Нападающий итальянской "Ромы" Эсекель Понсе официально стал игроком московского "Спартака". 22-летний аргентинский футболист подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

"Спартак" и "Рома" согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".

Понсе в сезоне-2018/19 выступал на правах аренды за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 гол, став вторым бомбардиром чемпионата Греции.