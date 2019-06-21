Учительница, убедившая школьника не стрелять, получила медаль

Руководитель Государственного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю Андрей Потапов вручил педагогу Абалаковской средней школы Екатерине Гареевой медаль СК Рф "Доблесть и отвага". Такой награды женщина удостоилась благодаря тому, что сумела предотвратить трагедию, отговорив ученика не открывать стрельбу из принесенного с собой ружья.

Инцидент в поселке Абалаково Енисейского района случился в январе 2019 года. Тогда 15-летний ученик взял незаконно хранившееся у опекуна охотничье ружье и направился в школу. Находясь во дворе учебного заведения, он произвел выстрелы в воздух, а также в автомобиль, который находился неподалеку.

31-летняя Екатерина Гареева смогла остановить подростка, убедив его прекратить свои действия. В результате никто из учеников школы не пострадал. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение имущества). В ходе расследования была изучена социально-психологическая обстановка в классе, где учился 15-летний подросток. С учеником провели работу социальный педагог и психолог.

Подросток и его опекун принесли извинения владельцу автомобиля, а также возместили причиненный ущерб. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.

Вручая медаль СК РФ "Доблесть и отвага", Андрей Потапов отметил профессионализм, отвагу и грамотные действия социального педагога Екатерины Гареевой, из-за которых чрезвычайная ситуация стабилизировалась, а угроза жизни и здоровья учащихся была устранена. Руководитель ГСУ СК по региону отметил, что установление психологического контакта с несовершеннолетним помогло предотвратить совершение учеником более тяжкого преступления и наступление иных общественно опасных действий.

Ранее сообщалось, что 28 мая ученик школы в Вольске устроил нападение на учреждение образования. В пределах здания он бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также ударил по голове топором 12-летнюю девочку.