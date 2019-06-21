Глобальные угрозы биологической безопасности обсуждали на конференции в Сочи

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная глобальным угрозам биологической безопасности завершается в Сочи. В ней приняли участие более 100 специалистов из 30 стран мира. Почетный гость форума — заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

В рамках форума демонстрировали комплексы, работающие в зонах вспышки лихорадки Эбола в Африке, а также оборудование для сложнейших исследований. "Мы высоко оцениваем вклад России, который она вносит в этот процесс и надеемся на дальнейшее взаимодействие", — подчеркнула Изуми Накамицу. Ведь вспышек смертельных инфекций по всему земному шару все больше.

Биологи отмечают, что вспышки смертельных заболеваний все чаще создаются искусственно. Известно, как ученые смогли синтезировать вирусы многих так называемых побежденных инфекций. Средства в подобные научные разработки инвестируют и государственные и частные структуры. "Поэтому угрозу применения биологического оружия нельзя сбрасывать со счетов. И мы подозреваем, что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных и растений", — заявил "Вестям Сочи" замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Международная конвенция о запрещении бактериологического и токсинного оружия была принята более 40 лет назад. За это время документ подписали около 200 государств. Но для безопасности населения планеты нужны не только юридические соглашения, но и реальные совместные действия.