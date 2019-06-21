МИД рекомендует россиянам не терять бдительности в Грузии

В связи с проходящими в Тбилиси акциями протеста МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам избегать мест массового скопления людей и не терять бдительности. Соответствующее сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД размещено в Twitter.

Беспорядки в Тбилиси начались после приезда в Грузию на Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время заседания он занял предложенное ему место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки на улицах.

Радикалы попытались даже штурмовать парламент, однако спецназом применил для разгона демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек, включая 80 полицейских.

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, в чье кресло 20 июня сел Сергей Гаврилов, сегодня подал в отставку. Из-за происходящих в стране событий президент страны Саломе Зурабишвили вынуждена была прервать свое заграничное турне.