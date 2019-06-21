Сергей Сироткин: McLaren – легендарная команда, очень рад поработать с этим коллективом

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным гонщиком команды McLaren на сезон 2019 года. Россиянин заявил, что очень рад присоединиться к коллективу легендарной команды.

"McLaren – это легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работает команда и гонщики, – приводит слова Сироткина F1News.Ru. – Спасибо SMP Racing и Renault за поддержку".

Напомним, ранее 23-летний гонщик был резервным пилотом Renault. В прошлом сезоне Сироткин выступал в "королевских гонках" за команду Williams.