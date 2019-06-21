Зеленский хочет штрафовать "кнопкодавов"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает ввести штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,9 до 3,15 тысяч долларов при курсе 27 гривен за доллар) за несамостоятельное голосование в парламенте.

Как передает ТАСС, об этом говорится в документе, размещенном на сайте украинского парламента.

При этом Зеленский предлагает внести данную норму в Уголовный кодекс страны.

Таким образом президент Украины хочет ударить по карману нерадивых парламентариев, которые неоднократно были замечены журналистами в голосовании за других своих коллег, благодаря чему удавалось принимать те или иные решения в Верховной раде.