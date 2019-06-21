Таллинский стрелок покончил с собой, увидев полицейских

В Таллине покончил с собой мужчина, который в ночь на пятницу открыл стрельбу по таксистам. Один таксист скончался в больнице, за жизнь второго борются врачи.

Стрелку удалось скрыться с места преступления, но его личность быстро установили – это 30-летний Райво Юримяэ, ранее он также работал таксистом, передает РИА Новости.

Днем прохожий заметил на автобусной остановке человека, похожего на Юримяэ и собщил в полицию. Когда мужчина заметил полицейских, он покончил с собой.

Мотивы совершенного преступления пока не установили, по предварительным данным, конфликта с таксистами у стрелка не было – он просто подошел к ним и открыл огонь. Разрешение на оружие у Юримяэ было.