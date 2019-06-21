Ford продаст российские заводы

Ford выставит на торги закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, автоконцерн полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком. Возможные участники торгов пока неизвестны, передает ТАСС.

В марте компания Ford и ПАО "Соллерс" объявили о прекращении производства легковых автомобилей в России. Заводы в Набережных Челнах и в Елабуге остановились 3 июня, во Всеволожске — 20 июня.

На базе елабужского завода Ford и "Соллерс" планируют создать новое предприятие, которое будет делать фургоны Ford Transit. При этом компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.

На закрывшихся заводах работали около 3,7 тысячи человек. Большинство из них выбрало вариант добровольного увольнения с выплатой компенсации.