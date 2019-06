Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

Лидер Соединенных Штатов подтвердил, что распорядился отменить удар по Ирану. В своем микроблоге Twitter Дональд Трамп пояснил, что план атаки на военные объекты Исламской Республики был готов 20 июня в 19:30.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....