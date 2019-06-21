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Конфликт США и Ирана 58 минут назад

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21 июня 201916:40

Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

Лидер Соединенных Штатов подтвердил, что распорядился отменить удар по Ирану. В своем микроблоге Twitter Дональд Трамп пояснил, что план атаки на военные объекты Исламской Республики был готов 20 июня в 19:30.

Пентагон предложил президенту уничтожить сразу три цели. По оценкам военных, при ударе могли погибнуть до 150 человек. Трамп заявил, что это непропорциональный ответ на всего один сбитый дрон и приказал отменить атаку.

Также американский лидер добавил, что США торопиться некуда. Их вооруженные силы обновлены, перестроены и готовы к действию. Плюс, против Ирана ввели очередные санкции. Исламская Республика никогда не сможет применить ядерное оружие против Штатов или их союзников, пообещал Дональд Трамп.

По данным американских журналистов, целями для нападения могли стать радары и ракетные батареи Ирана. Также местные СМИ отмечают, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не согласен с решением Трампа. Он давно предлагает сменить политический режим в Тегеране.

Напомним, 20 июня Воздушно-космические силы КСИР сбили над Персидским заливом американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Иран утверждает, что дрон нарушил границы страны. Штаты настаивают: БПЛА находился в международном воздушном пространстве.

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