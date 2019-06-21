На западе Москвы жители протестуют против открытия магазина во дворе дома
Капитальный ремонт в одном из дворов на западе Москвы закончился крупным скандалом. Помещение школы у жилых домов арендовал продуктовый магазин, хозяева которого сразу начали перепланировку территории. Жители с ужасом ждут открытия торговой точки, учитывая, что разгружать товар будут прямо под их окнами.
Выйти во двор жильцов многоэтажки на 2-й Филевской улице заставила общая проблема: прямо под окнами открывается продуктовый магазин.
- У меня четверо детей, которые будут жить в этом доме, мне не нужен под окнами магазин, в который будут приходить непонятные люди. Мне нужна в этом районе поликлиника и художественная школа.
Небольшая пристройка в два этажа по документам является блоком для начальных классов. Но помещение арендовала крупная продуктовая сеть.
"Вот здесь будет прорубаться проем для загрузки товаров — прямо под окнами жилого дома будет вход. Этот газон будет уничтожен, потому что посетителям магазина он не нужен. А во дворе у нас будет помойка продовольственного магазина", — жалуется Елена Стрелецкая.
Крыльцо сломали в первый же день. Пока рабочие возводили новые перекрытия между помещениями, подрядчик уходил от объяснений с жителями. Ответа не дает и управляющая компания. Уверяет, никакие разрешения на перепланировку не нужны.
"Это помещение без конкретной технологии, не имеющее обременения, со свободной планировкой. Поэтому там проводятся сейчас внутренние работы. Они имеют на это право", — объясняет Александр Рамеев, директор управляющей компании "Юнинетсервис".
А вот в Мосжилинспекции говорят обратное: обращаться за разрешением нужно при любом отклонении от технического плана помещения.
"На данный момент собственник указанных нежилых помещений за согласованием по переустройству и перепланировке не обращался. В случае выявления нарушений собственнику будет выдано предписание на устранение нарушений, а также возбуждено административное дело", — говорит Ильдар Шиафетдинов, и.о. начальника жилищной инспекции по ЗАО Москвы.
Даже если согласовать перепланировку удастся, решить вопрос с требованиями СанПиНа будет сложнее. Прямой запрет — загрузка товара со стороны двора. Это возможно только с торцов жилых зданий, в которых нет окон.
- Наш третий этаж — здесь будет зона разгрузки. Сейчас похожая ситуация под окнами у ребенка, там разгружается продовольственный магазин, тарахтит и летом, и зимой. Здесь такая же ситуация.
К тому же канализация должна быть отделена от общедомовой системы. Здесь этого тоже не предусмотрено.
"В последние четыре дня, я так понимаю, идут варочные работы. Видимо как-то меняют систему. Воды нет. Идем с семьей после парка с прогулки и не можем помыться", — рассказывает Елена Козина.
Как только жильцы начали писать жалобы, ремонт в магазине ускорился. Явно пытаются успеть до того, как сюда придут с проверками.
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