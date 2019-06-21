"Аталанта" объявила о переходе нападающего "Севильи" Мурьеля

Нападающий сборной Колумбии и испанской "Севильи" Луис Мурьель продолжит карьеру в чемпионате Италии, 28-летний форвард подписал контракт с командой "Аталанта" из города Бергамо.

Подробности личного соглашения футболиста, а также трансфера не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Напомним, Мурьель перешел в "Севилью" из "Сампдории" летом 2017 года за 21,5 миллиона евро. В составе испанской команды принял участие в 65 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.

Вторую часть минувшего сезона на правах аренды провел в "Фиорентине", в футболке которой появился на поле 23 раза, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Также на его счету 22 матча и два гола за сборную Колумбии.