Школьница готова продать почку ради спасения матери от алкоголизма

В "Прямом эфире" пытались помочь 17-летней Насте Агафоновой из Забайкалья. Девушка прислала на адрес программы письмо, в котором рассказала, что готова продать свою почку, лишь бы спасти свою мать.

В преддверии выпускного ей не до праздника и не до нарядного платья. Денег все равно на это нет: 51-летняя мать Насти Елена Агафонова беспросветно пьет, из-за чего семья живет в беспросветной нищете.

Отец Насти гораздо старше Елены, и если выпивает, то только за компанию с ней. Но он – пенсионер – дочери не помощник в борьбе с алкоголизмом жены и с ее лечением.

Нет возможностей помочь и у сводных братьев Насти – детей отца от предыдущего брака.

Школьница вместе с матерью-алкоголичкой приехала в Москву в надежде, что тут им помогут.

Настя рассказывает, как стояла перед матерью на коленях, умоляя бросить пить. Елена же говорит, что раскаивается, но поделать с собой ничего не может – тянет к бутылке.

Что говорят об этой ситуации гости в студии, прежде всего, те, кто сталкивался с аналогичными проблемами? Кто пришел на помощь Насте и ее маме? Сможет ли она побороть пагубную страсть, или лечение в ее случае бесполезно?

Состоится ли у Насти настоящий выпускной в красивом платье? Об истории этой семьи и других детей, которые мечтают о выпускном, но боятся, что их мечта не сбудется, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".