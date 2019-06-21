Отец Бутиной рассказал о ее состоянии и оценил вероятность встречи в тюрьме

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пребывание дочери в неволе облегчает ее трудовая деятельность – она преподает другим заключенным и сейчас Мария чувствует себя лучше.

Валерий Бутин отметил, что ранее девушка содержалась девять месяцев в следственном изоляторе без прогулок и с не очень качественным питанием.

Бутина была задержана США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом и осуждена на 18 месяцев тюрьмы. Девушка признала свою вину, чтобы избежать многолетнего лишения свободы. Она должна покинуть стены тюрьмы 5 ноября 2019 года.