Эсекель Понсе: переход в "Спартак" – важный шаг в моей карьере

Бывший нападающий "Ромы" Эсекель Понсе подписал долгосрочный контракт с московским "Спартаком". Аргентинский форвард поделился эмоциями от перехода в стан "красно-белых".

"Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами, – приводит слова Понсе пресс-служба "Спартака". – Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере.

Понсе сообщил, что счастлив стать частью богатой истории титулованной команды, а также заявил, что готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы и побеждать вместе с командой.

Напомним, 22-летний аргентинец в минувшем сезоне выступал на правах аренды за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 гол и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.