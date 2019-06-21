Глава МВД объяснил применение спецсредств в Тбилиси и ответил на вопрос об отставке

Полиция Тбилиси была вынуждена применить специальные средства, так как ситуация обострилась. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Министр обвинил в случившемся политиков и политические партии. По его словам, они перевели "справедливый и искренний протест граждан в насилие", которое было направлено против полиции и в конечном итоге привело к штурму парламента.



Он пообещал предоставить общественности материалы с описанием всего, что происходило по секундам, а также провести расследование, передает "Интерфакс". Министр заверил, что те, кто "столкнул полицию и граждан", будут строго наказаны.

На вопрос о своей возможной отставке Гахария сказал, что сам уйдет с поста тогда, когда возникнет такая необходимость.

Между тем представители оппозиционных партий потребовали отставки главы МВД и проведения расследования по фактам незаконных задержаний во время митинга. Также они требуют перехода на пропорциональную избирательную систему и начала переговоров о проведении досрочных парламентских выборов. В противном случае они намерены продолжать акции протеста.

Многотысячный митинг оппозиции в Тбилиси начался вечером 20 июня. Во время столкновений с полицией пострадали 240 человек, в том числе журналисты. Полиция задержала более 300 человек.