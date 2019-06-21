Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота

Столичные пожарные спасли из загоревшейся квартиры потерявшего сознание кота, после чего откачали его и передали ветеринару. Реанимационные мероприятия сняли на видео.

Огонь вспыхнул в доме 16 по 2-й Парковой улице на востоке Москвы, из окна кухни на четвертом этаже валил густой черный дым. Людей в квартире спасатели не обнаружили, зато увидели лежащего на полу кота, который от отравления угарным газом лишился чувств.

Домашнее животное быстро спустили вниз, надели кислородную маску и провели сердечно-легочную реанимацию, а после того, как усатый пришел в себя, передали его ветеринару. После осмотра питомец вернулся к хозяйке.

В огне, который быстро потушили, никто не пострадал, эвакуированные жильцы смогли спокойно вернуться в свои квартиры.