Давид Гоффен обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал турнира в Германии

Бельгийский теннисист, 33-я ракетка мира Давид Гоффен в четвертьфинале турнира в немецком городе Галле в трех сетах за два часа 18 минут обыграл Александра Зверева со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Бельгиец четыре раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15, а у Зверева, занимающего пятое место в рейтинге ATP, 14 эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из десяти.

Таким образом, Гоффен вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять итальянец Маттео Берреттини (22), обыгравший в 1/4 финала россиянина Карена Хачанова (9) — 6:2, 7:6 (7:4).