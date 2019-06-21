Авиакатастрофа в Казахстане: погибший пилот оказался россиянином

Второй пилот самолета Ан-2, который потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана, скончался в больнице. Он являлся гражданином Российской Федерации.

Ранее в четверг, 20 июня, в Целиноградском районе Акмолинской области разбился самолет, совершающий химическую обработку полей. Командир воздушного судна погиб на месте, второго пилота и техника госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. В пятницу, 21 июня, умер второй пилот.

"Интерфакс", ссылаясь на посольство России в Казахстане, сообщает, что погибший являлся гражданином Российской Федерации.

По факту крушения ведется расследование.