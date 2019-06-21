Зурабишвили прокомментировала беспорядки в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня у здания парламента страны, передает ТАСС.

Об этом она, прервав свой официальный визит в Белоруссию, заявила на экстренном брифинге, подчеркнув, что хочет "выразить свою сердечную боль" из-за того, что в беспорядках пострадали люди.

По словам Зурабишвили, одни из участников отстаивали государственный порядок, другие – честь страны, третьи повелись на провокационные призывы отдельных политических сил.

Глава государства отметила, что готова вести диалог со всеми представителями общества, для которых насилие и деструктивные лозунги – неприемлемы.

Ее выступление проходит на фоне акции протеста, которое как сообщает РИА Новости, представители оппозиционных партий и их сторонники проводят перед зданием парламента в центре Тбилиси. После того, как ранее в отставку подал спикер Ираклий Кобахидзе, собравшиеся требуют ухода со своего поста Георгия Гахарии. Активисты дают ему на это три часа.

Как заявил председатель партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, протестующие требуют наказания всех, кто применил "вчера силу и проведение пропорциональных выборов".

Скандал начался утром 20 июня после того, как депутат Госдумы России от фракции КПРФ Сергей Гаврилов в качестве президента Международной ассамблеи православия открыл заседание 26-й сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он сделал это, сидя в кресле председателя парламента. Они блокировали трибуну и кресло спикера, не дав возможность продолжить работу Генассамблеи и вынудив российскую делегацию покинуть парламент, а затем и страну.

После этого несколько тысяч демонстрантов попытались ворваться в парламент, требуя отставки Гахарии и Кобахидзе. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 102 из которых попали в больницу.