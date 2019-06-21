Представители украинского МИД и Евросоюза отправились в Донбасс

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вместе с главой Военного комитета Евросоюза Клаудио Грациано выехали в зону боевых действий на востоке страны. Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter.

Божок планирует лично оценить ситуацию с безопасностью на месте. Грациано, в свою очередь, заявил, что встретится с украинскими военными. Военный комитет ЕС уделяет особое внимание ситуации в Донбассе, добавил европейский генерал. Кроме того, идет речь о налаживании прямых связей между министерствами обороны Украины и Евросоюза.

Егор Божок имеет давние связи с ЕС и НАТО. С 2013 по 2015 годы он был заместителем главы украинского представительства при альянсе. Потом два года исполнял обязанности руководителя миссии. В 2017 году Божок возглавил Службу внешней разведки Украины, а в 2019 году перешел в Министерство иностранных дел.