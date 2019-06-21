Беременная женщина выжила, несмотря на множественные ножевые и два дня в яме

В городе Кунгур Пермского края раненная беременная женщина два дня провела в овощной яме.

Кунгурячку обнаружили случайные прохожие, которые услышали ее стоны. С тяжелыми ранениями ее доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Кунгура. Он с ножом напал на свою бывшую возлюбленную и несколько раз ударил ее ножом, после чего скинул в заброшенную овощную яму. Чтобы скрыть преступление, он замаскировал яму хламом и ветками.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.