Новости Политика

Все видео этой рубрики
21 июня 201918:26

Позиции Москвы и Минска по интеграции сблизились

Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва и Минск нашли понимание по большинству вопросов интеграции, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

По словам Румаса, 15 июня две переговорные команды целый день обсуждали эти вопросы, и большинство тем нашло понимание у обеих сторон, передает "Интерфакс".

Ранее в пятницу Медведев также заявил, что позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются.

Сейчас

19:00

Россиянам рекомендовано не ездить в Грузию

18:06

Авиакатастрофа в Казахстане: погибший пилот оказался россиянином

17:25

Глава МВД ответил на вопрос об отставке

16:55

"Протон" снимут со стартового стола из-за проблем с аккумулятором "Спектра"

16:38

Таллинский стрелок покончил с собой, увидев полицейских

16:34

Зеленский хочет штрафовать "кнопкодавов"

15:13

Арестован Евгений Жирков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

2 часа назад
Зурабишвили прокомментировала беспорядки в Тбилиси

Зурабишвили прокомментировала беспорядки в Тбилиси

14 минут назад
"Протон" снимут со стартового стола из-за проблем с аккумулятором "Спектра"

"Протон" снимут со стартового стола из-за проблем с аккумулятором "Спектра"

1 час назад
Санкции: американские демократы призвали ударить по долгу, газу и банкам РФ

Санкции: американские демократы призвали ударить по долгу, газу и банкам РФ

1 час назад
Запрещенные украинские товары стали временно разрешенными

Запрещенные украинские товары стали временно разрешенными

10 минут назад
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"

"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"

2 часа назад
Арестован Евгений Жирков

Арестован Евгений Жирков

3 часа назад
Иран заявил, что мог сбить еще и разведывательный самолет США, но не стал

Иран заявил, что мог сбить еще и разведывательный самолет США, но не стал

3 часа назад
Песков о статье "Серые начинают и выигрывают": видели, сказать нечего

Песков о статье "Серые начинают и выигрывают": видели, сказать нечего

2 часа назад
В МВД появятся новые спецподразделения

В МВД появятся новые спецподразделения

3 часа назад
"Прямая линия": готовится перечень поручений

"Прямая линия": готовится перечень поручений

5 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Васильеву стало лучше

Васильеву стало лучше

14 минут назад
С аукциона уйдет уникальная конфискованная коллекция гиперкаров

С аукциона уйдет уникальная конфискованная коллекция гиперкаров

29 минут назад
Беременная женщина выжила, несмотря на множественные ножевые и два дня в яме

Беременная женщина выжила, несмотря на множественные ножевые и два дня в яме

31 минута назад
Позиции Москвы и Минска по интеграции сблизились

Позиции Москвы и Минска по интеграции сблизились

40 минут назад
Авиакатастрофа в Казахстане: погибший пилот оказался россиянином

Авиакатастрофа в Казахстане: погибший пилот оказался россиянином

40 минут назад
Школьница готова продать почку ради спасения матери от алкоголизма

Школьница готова продать почку ради спасения матери от алкоголизма

1 час назад
Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота

Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота

1 час назад
Отец Бутиной рассказал о ее состоянии и оценил вероятность встречи в тюрьме

Отец Бутиной рассказал о ее состоянии и оценил вероятность встречи в тюрьме

1 час назад
Эсекель Понсе: переход в "Спартак" – важный шаг в моей карьере

Эсекель Понсе: переход в "Спартак" – важный шаг в моей карьере

1 час назад
Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови

Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови

1 час назад
Ford продаст российские заводы

Ford продаст российские заводы

2 часа назад
На западе Москвы жители протестуют против открытия магазина во дворе дома

На западе Москвы жители протестуют против открытия магазина во дворе дома

2 часа назад
Таллинский стрелок покончил с собой, увидев полицейских

Таллинский стрелок покончил с собой, увидев полицейских

2 часа назад
Зеленский хочет штрафовать "кнопкодавов"

Зеленский хочет штрафовать "кнопкодавов"

2 часа назад
Учительница, убедившая школьника не стрелять, получила медаль

Учительница, убедившая школьника не стрелять, получила медаль

2 часа назад
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука"

Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука"

2 часа назад
Депутат Госдумы Гаврилов: события в Грузии были продуманной акцией радикалов

Депутат Госдумы Гаврилов: события в Грузии были продуманной акцией радикалов

2 часа назад
Украинская полиция молча наблюдала за избиением женщин раскольниками

Украинская полиция молча наблюдала за избиением женщин раскольниками

3 часа назад
Возможный состав коалиции: "Слуга народа", "Голос", "Сила и честь"

Возможный состав коалиции: "Слуга народа", "Голос", "Сила и честь"

3 часа назад
Аренда в Москве: снять квартиру можно за 20 тысяч, но ненадолго

Аренда в Москве: снять квартиру можно за 20 тысяч, но ненадолго

3 часа назад
Цыган позвали обратно в Чемодановку

Цыган позвали обратно в Чемодановку

3 часа назад
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

3 часа назад
Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма

Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма

3 часа назад
Google свернул выпуск планшетов

Google свернул выпуск планшетов

4 часа назад
11 тысяч человек в сутки: поток украинцев в Крым увеличился в два раза

11 тысяч человек в сутки: поток украинцев в Крым увеличился в два раза

4 часа назад
Семья Осиповой пожаловалась на давление со стороны американских властей

Семья Осиповой пожаловалась на давление со стороны американских властей

4 часа назад
УВЗ обещает показать первый танк из принтера

УВЗ обещает показать первый танк из принтера

4 часа назад
В Москве начали выдавать первые разрешения на достройку домов по старой схеме

В Москве начали выдавать первые разрешения на достройку домов по старой схеме

4 часа назад
Украине предрекли дефолт и потерю ГТС

Украине предрекли дефолт и потерю ГТС

4 часа назад
Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

4 часа назад
Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов в их животе

Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов в их животе

4 часа назад
Проект Karelia: Lada Largus сделают идеальным для путешествий

Проект Karelia: Lada Largus сделают идеальным для путешествий

4 часа назад
Анжелика Агурбаш едва живой сбежала из рабства "колбасного короля"

Анжелика Агурбаш едва живой сбежала из рабства "колбасного короля"

5 часов назад
В Сети хвалят новую игру про Гарри Поттера в стиле Pokemon GO

В Сети хвалят новую игру про Гарри Поттера в стиле Pokemon GO

6 часов назад
"Движение вверх" ставит феноменальный рекорд в Китае

"Движение вверх" ставит феноменальный рекорд в Китае

6 часов назад
Погода на выходные: жара уйдет на восток

Погода на выходные: жара уйдет на восток

7 часов назад
Известные актеры и их сказочные амплуа

Известные актеры и их сказочные амплуа

7 часов назад
Умная колонка поможет выжить после сердечного приступа

Умная колонка поможет выжить после сердечного приступа

7 часов назад
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

8 часов назад
Петербург для самых маленьких

Петербург для самых маленьких

9 часов назад
Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

20.06.2019 11:22