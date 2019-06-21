Позиции Москвы и Минска по интеграции сблизились

Москва и Минск нашли понимание по большинству вопросов интеграции, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

По словам Румаса, 15 июня две переговорные команды целый день обсуждали эти вопросы, и большинство тем нашло понимание у обеих сторон, передает "Интерфакс".

Ранее в пятницу Медведев также заявил, что позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются.