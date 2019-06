Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Франции, Квят – 15-й

На автодроме "Поль Рикар" в Ле-Кастелле завершилась вторая сессия свободных заездов Гран-при Франции Формулы-1. Лучшее время показал финский пилот немецкой команды Mercedes Валттери Боттас.

Боттас преодолел 34 круга и в своей лучшей попытке показал время одна минута 30,937 секунды. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0, 424) стал вторым, а замкнул тройку лидеров Шарль Леклер (+0, 649) из Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 15-е место, уступив партнеру по команде Алексу Албону, который стал 13-м.

Bottas beats Hamilton to top spot in second practice by almost half-a-second



