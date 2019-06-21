Запрещенные украинские товары стали временно разрешенными

Российское правительство дало временное разрешение на ввоз ряда украинских товаров, которые ранее попали под запрет в качестве ответа на санкции Киева.

С соответствующим постановлением можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Согласно документу, разрешается ввоз трансформаторов с жидким диэлектриком, трансмиссионных валов, некоторых видов трубной продукции.

Разрешение временное. Например, обозначенные трансформаторы можно ввозить до 1 октября 2019 или до 1 января 2020 года (в зависимости от мощности). Трансмиссионные валы можно провезти до 1 июля 2019 года, а трубную продукцию — по 1 октября 2021 года.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые связаны с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году. Причиной тому стало постановление кабмина об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ, а также введение эмбарго на ряд российских товаров. В дальнейшем санкционные списки неоднократно расширялись. Из недавних случаев — апрельский. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что такие действия — новый недружественный шаг и Москва вынуждена защищать свои интересы.

Ответными санкциями стало ограничение на импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, трубной продукции, металлообработки, одежды, обуви, бумаги и картона.