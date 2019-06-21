Васильеву стало лучше

Глава Дагестана Владимир Васильев, который был госпитализирован 17 июня с воспалением легких, чувствует себя лучше и идет на поправку. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель администрации главы республики.

Васильев лечится в одной из столичных клиник. Его обязанности временно исполняет премьер-министр Дагестана Артем Здунов.