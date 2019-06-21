Зеленский признал, что не может уволить Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова, заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Об этом глава государства проинформировал общественность в ответе, размещенном на своем официальном сайте.

Зеленский пояснил, что не может этого сделать, поскольку по закону имеет право отстранить от работы только тех чиновников, которых сам назначал. Глава МВД Украины может быть уволен Верховной радой или по собственному желанию или по требованию премьер-министра страны.

Петиция за отставку Авакова появилась после того, как того, как 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в пятилетнего мальчика, который впоследствии умер в больнице от полученных ранений.